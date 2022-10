Feira EducaçãoUSA atraiu grande público em São Paulo em edição antes da pandemia da Covid-19 - Divulgação

Feira EducaçãoUSA atraiu grande público em São Paulo em edição antes da pandemia da Covid-19Divulgação

Publicado 21/10/2022 13:30 | Atualizado 21/10/2022 13:49

Rio - O município do Rio de Janeiro está entre as três cidades do Brasil que vai receber a feira gratuita de mestrado de Direito em universidades norte-americanas, a EducationUSA LL.M Tour, promovida pela EducationUSA, entre os dias 24 de outubro e 2 de novembro. Representantes de mais de 45 universidades norte-americanas estarão à disposição para interagir com pessoas interessadas em se candidatar a um mestrado em Direito nos Estados Unidos e fazer uma candidatura competitiva. Neste ano, Brasília e São Paulo também receberão o evento. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no link: http://bit.ly/EDUSALLM

A feira oferece ainda diferentes opções de especialização como: Direito Empresarial, Direito Cibernético, Direito Tributário, Direito Penal, Direito da Família, Direito Desportivo e Direito Marítimo."EducationUSA LL.M Tour é uma excelente oportunidade para quem deseja uma qualificação acima da média, alcançar o sucesso e se conectar diretamente com representantes de diversos programas de mestrado em Direito dos EUA", conta Marina Martins, orientadora e coordenadora de feiras do EducationUSA.Internacionalizar a carreira chama a atenção de muitas empresas, independentemente da profissão de atuação. Assim, Allyne Andrade, ativista e integrante do movimento de mulheres negras no Brasil, conheceu o EducationUSA, especializou-se na temática racial e hoje atua na área de advocacia com muito êxito. "Pesquisei bastante sobre o EducationUSA e tive ótimas referências. Foi essencial para minha carreira. Por meio da orientação recebida, obtive excelentes resultados nas provas, nas cartas de apresentação e entrevistas em universidades norte-americanas".Allyne seguiu os passos de profissionais de quem sempre admirou, sabendo que seria um diferencial importante no currículo. "Os resultados foram quase imediatos. Quando retornei ao Brasil, consegui dar mais um passo no mercado de trabalho em uma posição profissional sênior. Percebi o quanto o LL.M foi fundamental para conquistar o que almejei, como a versatilidade no cenário globalizado e conhecimentos em outros sistemas jurídicos", conta Allyne, que possui o título pela UCLA School Law.Latin Legum Magister ou Master of Laws (LL.M) é um diploma reconhecido internacionalmente. Além da experiência de estudar fora, networking, conhecimento de vocabulário específico, o LL.M possibilita trabalhar por um ano nos EUA para adquirir experiência na área de formaçãoO EducationUSA é o escritório oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA e possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação. O EducationUSA tem 43 escritórios em diversas partes do Brasil, incluindo os “American Spaces – Centros Binacionais”, universidades e organizações sem fins lucrativos. A missão do EducationUSA é facilitar o acesso gratuito às informações sobre oportunidades de estudos nos EUA. Mais informações sobre EducationUSA no Brasil aqui: http://educationusa.org.br/site/EducationUSA LL.M TourBrasíliaData: 24/10Horário: 18h às 21hLocal: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21Endereço: SHS QD 06, Lote 01, Conjunto A, SHS – Asa SulInscrições: http://bit.ly/EDUSALLM São PauloData: 26/10Horário: 17h às 20hLocal: Universidade Presbiteriana MackenzieEndereço: Rua Piauí, 130 - HigienópolisInscrições: http://bit.ly/EDUSALLM Rio de JaneiroData: 28/10Horário: 18h às 21hLocal: Hilton CopacabanaEndereço: Av. Atlântica, 1020 – CopacabanaInscrições: http://bit.ly/EDUSALLM