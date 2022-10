O governador Claudio Castro lança aplicativo para mulher vitima de violência, no Palácio Guanabara, em Laranjeiras - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/10/2022 14:25 | Atualizado 21/10/2022 15:30

Rio - O Governo do Estado do Rio lançou, nesta sexta-feira (21), um aplicativo que ajuda no combate à violência contra a mulher. Chamado de Rede Mulher, o app foi desenvolvido pela Polícia Militar e tem como objetivo acelerar o processo de socorro às mulheres vítimas desse tipo de crime.

"Hoje é um dia de muita alegria, porque nós não podíamos mais aceitar, conviver pacificamente, com uma falta de apoio à mulher. (...) Esse aplicativo vem de encontro a essa vontade do Governo do Estado hoje. Nossa vontade da população poder acessar tudo da palma da sua mão. Acessar tudo pelo celular. Que a gente possa a cada dia ser mais rápido no atendimento, e isso é ser rápido", disse o governador Cláudio Castro, durante cerimônia de lançamento.