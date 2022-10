Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 21/10/2022 14:51 | Atualizado 21/10/2022 15:24

Rio – Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, nesta sexta-feira (21), um homem apontado com um dos principais nomes do narcotráfico do Estado do Ceará em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com os policiais, o criminoso, que não teve a identidade revelada, estava sendo monitorado há dois meses.

De acordo com a polícia, o criminoso passou a integrar, neste ano, uma espécie de filial da maior facção de tráfico de drogas do Rio de Janeiro, quando matou dois de seus antigos comparsas. Após os assassinatos, ele se abrigou no estado, de onde passou a controlar o narcotráfico em alguns pontos do Ceará.

Após procedimentos de praxe na DRE, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.