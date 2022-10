Uma passageira vítima do furto reconheceu seu celular entre os aparelhos apreendidos - Divulgação/Programa Segurança Presente

Publicado 21/10/2022 16:31 | Atualizado 21/10/2022 17:05

Rio - Mãe e filho colombianos foram presos em flagrante, na manhã desta sexta-feira (21), por roubar celulares de passageiros do ônibus da linha 863 (Rio das Pedras-Barra). A prisão ocorreu quando o coletivo passava pela Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. Com os dois, agentes do Segurança Presente da Barra da Tijuca apreenderam uma mochila com sete aparelhos telefônicos, dinheiro, cartões e documentos.

De acordo com os agentes, o motorista do coletivo ouviu a reclamação dos passageiros a respeito do furto de celular e pediu ajuda. Ao examinar os pertences dos suspeitos, os policiais viram a quantidade de telefones e uma passageira reconheceu seu celular furtado.



Mãe e filho, de 35 e 18 anos, estão no Brasil há sete meses e há a suspeita de que a dupla tenha cometido furtos em outros estados. No Rio de Janeiro, os dois chegaram há oito dias, vindos de Brasília. Eles foram levados e autuados pelo crime de furto na 16ª DP (Barra da Tijuca). Os agentes aguardam a localização dos proprietários dos celulares para fazer o reconhecimento da dupla.