Portal dos Procurados oferecia R$ 5 mil por informações sobre o paradeiro dos envolvidos no crime - Divulgação

Publicado 21/10/2022 16:26 | Atualizado 21/10/2022 17:02

Rio – Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Providência prenderam, na manhã desta sexta-feira (21), Diego da Silva Rodrigues, de 28 anos, que estava foragido da Justiça desde 2018. Conhecido como “DG”, o criminoso foi identificado como chefe do tráfico de drogas na Pedra do Sal, no bairro da Saúde, na Zona Portuária.

Segundo a Polícia Militar, Diego foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, no Morro do Pinto, no bairro do Santo Cristo. O criminoso estava foragido desde 2018, por estar envolvido na morte do policial militar Marçal Teles de Brito, de 37 anos, e de Anderson da Silva Gomes, que era cabo dos Fuzileiros Navais. Ele foi encaminhado para a 5ª DP (Mem de Sá).

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 6 de outubro de 2018, por volta das 22h, o soldado da Polícia Militar Marçal Teles de Brito, de 30 anos, e o cabo da Marinha Anderson da Silva Gomes, lotados no Centro de Instrução Milcíades Almirante Portela Alves, foram mortos a tiros na localidade conhecida como Pedra do Sal, próxima à Rua Sacadura Cabral, no bairro da Saúde.

Segundo a Polícia Militar, os dois estavam em um bar na praça da Pedra do Sal quando foram reconhecidos por criminosos que atuam na região. Após terem sido abordados pelos bandidos, os dois foram levados até a lateral da Igreja de São Francisco da Prainha, assassinados com tiros na cabeça.

Ainda de acordo com a corporação, DG e outros três criminosos realizaram o crime enquanto, na condição de chefes do tráfico de drogas da Comunidade da Conceição e da Providência, ordenaram a morte das vítimas.

O crime foi perpetrado por motivo torpe, uma vez que serviu para cumprir a Lei do Tráfico, objetivando demonstrar o poder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) que domina as Comunidades da Conceição e da Providência, ambas na região do Centro.