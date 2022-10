Ferramentas, cinco corrimões e duas janelas de vagões foram encontrados com o suspeito - Divulgação / PMERJ

Publicado 25/10/2022 10:01

Rio - Um homem foi preso pela PM, na noite da última segunda-feira (24), suspeito de furtar peças de um vagão de trem, na estação do Maracanã, na Zona Norte.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da corporação, agentes do 6° BPM (Tijuca) realizavam um patrulhamento pela Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro do Maracanã, na Zona Norte, quando se depararam com o suspeito na estação e o abordaram.

Durante a revista, foram encontrados cinco corrimões, duas janelas de vagões e ferramentas com o criminoso, que não teve a identidade divulgada.

O homem foi conduzido, junto com os objetos furtados, à 18ª DP (Praça da Bandeira), onde o caso foi registrado.