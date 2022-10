Os agentes apreenderam uma arma, um rádio e drogas - Divulgação

Os agentes apreenderam uma arma, um rádio e drogasDivulgação

Publicado 25/10/2022 11:26

Rio - Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam dois suspeitos com arma e drogas no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, na última segunda-feira (24).

De acordo com a PM, os agentes realizavam um patrulhamento na região, próximo ao Complexo da Alma, quando abordaram dois homens em atitude suspeita. Com eles foram apreendidos uma arma, drogas e um rádio transmissor.

A ocorrência foi encaminhada à 75ª DP (Rio do Ouro).