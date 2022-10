Igor Machado de Oliveira, 42, é funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço para a Prefeitura de Belford Roxo - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 25/10/2022 10:50 | Atualizado 25/10/2022 12:17

Rio - O suspeito pela morte de Ronald Sant'Anna do Nascimento, de 54 anos, com uma retroescavadeira , se apresentou na manhã desta terça-feira (25) na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Igor Machado de Oliveira, 42, estava foragido por ter esmagado a vítima com o equipamento, ao arrastar seu veículo, durante uma briga de trânsito no último sábado (22), no bairro do Bom Pastor, em Belford Roxo.

Na entrada da especializada, Igor disse apenas que a morte de Ronald foi um acidente e que não teve a intenção de matar o homem. "Eles vão ouvir a minha versão, também, os fatos, o que aconteceu. Aquilo foi um acidente, a gente não sai de casa 7h da manhã para trabalhar, para matar ninguém, não", declarou o suspeito, que estava acompanhado dos advogados e de um outro homem.



O caso aconteceu quando Igor, funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço para a Prefeitura de Belford Roxo, operava a retroescavadeira no bloqueio de uma via, por conta de um evento político. Ronald então questionou o motivo da interdição da rua, dando início a uma discussão. Ao dar as costas, o suspeito atacou a vítima com o equipamento, que acabou sendo esmagado ao ter seu veículo arrastado por cerca de seis metros. O homem fugiu do local logo após o crime.

Segundo a prefeitura, a Procuradoria Geral do Município notificou a empresa onde o suspeito trabalha para que apresente os esclarecimentos e providências tomadas sobre o caso. "Só após a resposta da empresa responsável, a Prefeitura irá avaliar quais as providências cabíveis em relação ao contrato", completou a nota. O corpo de Ronald foi sepultado na tarde desta segunda-feira (24) no Cemitério Parque Jardim Mesquita, também na Baixada Fluminense.