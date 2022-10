Obra da exposição "Passado Presente: 200 Anos Depois" - Divulgação

Obra da exposição "Passado Presente: 200 Anos Depois"Divulgação

Publicado 25/10/2022 12:54

RIo - O Centro Cultural da Procuradoria Geral do Rio de Janeiro (PGE-RJ) vai inaugurar a exposição "Passado Presente: 200 Anos Depois" nesta quinta-feira (27). A mostra, que tem o objetivo de celebrar dois séculos de Independência do Brasil, reune obras de 10 artistas brasileiros contemporâneos que propõem uma reflexão sobre o legado de um passado colonial. Visitantes poderão conferir gratuitamente os trabalhos até 4 de março de 2023, de terça a sábado das 10h às 18h no antigo Convento do Carmo, na Praça XV.

Esta é a segunda exposição montada na nova galeria do Convento do Carmo, reaberto ao público em maio de 2022. Agora, aproveitando as celebrações pelos 200 anos da Independência, a PGE-RJ traz uma nova temática para reflexão do público: lembrar a nossa origem para entender o Brasil de hoje e pensar o de amanhã.

"O termo independência nos remete à ideia de liberdade. Mas cientes da situação à época da independência, fica a pergunta: liberdade para quem? 'Passado Presente: 200 Anos Depois' visa refletir quais são as questões enfrentadas hoje num país que, após dois séculos de independência ainda sofre com os legados de um passado colonial e de exploração", analisa Cecília Fortes, curadora da exposição.

O Centro Cultural da PGE-RJ fica na Rua Primeiro de Março, sem número, em frente ao Paço Imperial