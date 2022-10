Fuzil foi apreendido durante a ação no Quitungo - PMERJ

Publicado 25/10/2022 12:45 | Atualizado 25/10/2022 13:39

Rio - Um homem, suspeito de ser o líder do tráfico de drogas da comunidade do Quitungo, morreu na manhã desta terça-feira (25) após um confronto com policiais militares em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, a troca de tiros aconteceu na rua Idume. Policiais do 16º BPM (Olaria) estavam em patrulhamento na região, quando encontraram um grupo armado. De acordo com o comando da unidade, os suspeitos efetuaram disparos contra a equipe depois de uma tentativa de abordagem, o que gerou um confronto.

Depois que o conflito terminou, os policiais encontraram um suspeito ferido, que, segundo a PM, é o líder do tráfico de drogas da comunidade. De acordo com informações preliminares, o homem é identificado como "Bueco". Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha, mas não resistiu aos ferimentos.

Um fuzil calibre 556 foi apreendido na ação. A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha). Procurada, a Civil ainda não respondeu se o homem tinha outras passagens pela polícia.