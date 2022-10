A terça-feira (25) foi de céu nublado e chuva fraca isolada pela manhã - Arquivo / Pedro Ivo / Agência O Dia

Rio – Apesar da terça-feira (25) ter amanhecido com tempo fresco e chuva fraca isolada na parte da manhã, o tempo na quarta-feira (26) já começa a mudar, de acordo com o Sistema Alerta Rio. A nebulosidade começará a reduzir de maneira gradual e o dia deve seguir sem previsão de chuva.

Os ventos estarão de moderados a fortes, principalmente no período da tarde e da noite. As temperaturas também voltam a subir na quarta: a máxima pode chegar à casa dos 31ºC, enquanto a mínima cairá para os 15ºC.



A quinta-feira (27) seguirá da mesma maneira: sem chuva, com o céu claro, devido à redução de nebulosidade, e o vento variando de fraco a moderado. As temperaturas vão subir ainda mais, com a máxima chegando aos 34ºC.



Para o fim de semana, as notícias não são tão boas, já que haverá a passagem de uma frente fria sobre o oceano. Dessa forma, na sexta-feira (28) e no sábado (29), o céu deve transitar entre parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas a partir do fim da tarde e início da noite, acompanhadas de rajadas de vento moderado a forte. Pode chover uma estimativa de 10 milímetros em toda a cidade, conforme o Alerta Rio. O sol deve aparecer entre nuvens, de maneira tímida.



O tempo, porém, continuará quente. Os termômetros na sexta-feira poderão chegar aos 33ºC, enquanto a mínima ficará por volta dos 19ºC. No sábado, as temperaturas seguirão similares, com a máxima marcando 32ºC e a mínima, 20ºC.



Tempo nesta terça-feira



A terça-feira seguiu instável no Rio devido ao transporte de umidade do oceano. Por conta disso, a chuva apareceu de maneira isolada, no período da manhã. Os ventos variaram entre fracos a moderados, enquanto o céu amanheceu nublado, mas foi ficando menos carregado ao longo do dia. As temperaturas foram amenas, com a máxima chegando aos 28ºC em alguns pontos da cidade, e a mínima marcando 17ºC.



Recomendações em casos de ventos fortes



Em casa:

• Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

• Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

• Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

• Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

• Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

• Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:

• Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

• Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

• Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

• Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

• Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

• Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

• Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.