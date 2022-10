Apesar da sexta-feira (28) ter amanhecido ensolarada, previsão foi de pancadas de chuva para a tarde e noite - Pedro Ivo / Arquivo Agência O Dia

Rio – Quase tão carioca quanto o Cristo Redentor, a instabilidade no tempo parece que não vai embora tão cedo. E é melhor se acostumar: o Sistema Alerta Rio prevê mais um fim de semana com áreas de instabilidade em médios e altos níveis para o sábado (29) e domingo (30), na cidade do Rio. O guarda-chuva segue indispensável, já que também há previsão de chuva para os próximos dias.



O sábado será de céu parcialmente nublado a nublado, com o sol aparecendo entre nuvens, e com previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e à noite. Pode chover uma estimativa média de 10 milímetros. Apesar da chuva, as temperaturas continuam altas: a máxima pode chegar a 37ºC, enquanto a mínima cairá para 19ºC.



O tempo seguirá parecido no domingo, embora modelos numéricos apontem para um volume de chuva menor, 5 milímetros. Essa chuva será isolada, de maneira fraca a moderada, durante a madrugada. O calor seguirá estável, com a máxima marcando 36ºC e a mínima, 19ºc.



O tempo continua instável na segunda-feira (31), devido à aproximação de uma nova frente fria. Há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, de intensidade moderada a forte, e acompanhadas de raios e rajadas de vento. Pode chover até 20 milímetros em toda a cidade. Mesmo com a aproximação da frente fria, as temperaturas seguirão altas, com a máxima batendo os 38ºC e a mínima, 21ºC.



A queda na temperatura acontece na terça-feira (26), quando a máxima não passará dos 26ºC. O tempo seguirá instável, por conta da entrada de ventos úmidos do mar. Há previsão de chuva fraca a moderada isolada ao longo dia, uma estimativa média de 15 milímetros, e os ventos estarão moderados a fortes.



Tempo nesta sexta-feira



A sexta-feira (28) amanheceu ensolarada, com um céu aberto e o sol firme. Apesar disso, ventos em médios e altos níveis da atmosfera, juntamente com a aproximação e passagem de uma frente fria no oceano, deixaram o tempo instável.



Dessa forma, o "sextou" de muitos cariocas aconteceu sob previsão de pancadas de chuva a partir da tarde à noite, acompanhadas de raios. Apesar de altas, as temperaturas apresentaram declínio em relação à quinta-feira (27), com a máxima chegando a 35ºC em alguns pontos da cidade e a mínima marcando 21ºC.

Rio segue em estágio de mobilização desde a madrugada desta sexta



O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o município continua em Estágio de Mobilização desde às 03h55 desta sexta-feira, devido às condições do tempo.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou a outros fatores.



Segundo o Alerta Rio, núcleos isolados de chuva atuaram sobre a Região da Costa Verde e tiveram rápido deslocamento em direção à cidade do Rio de Janeiro, com chuva moderada a forte, principalmente na Zona Oeste, durante esta tarde.





Recomendações:



- Siga sua rotina, mas fique atento;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios)

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).