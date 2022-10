Missas lotadas marcaram o dia de São Judas Tadeu, nesta sexta-feira (28), no santuário dedicado ao mártir - Pedro Ivo / Agência O Dia

Missas lotadas marcaram o dia de São Judas Tadeu, nesta sexta-feira (28), no santuário dedicado ao mártirPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 28/10/2022 14:38 | Atualizado 28/10/2022 16:10





Durante toda a manhã, um fluxo intenso de carros se formou na frente do Santuário, trazendo devotos, muitos vestindo a camisa do Flamengo, para participar das comemorações da data. No entorno da paróquia, barraquinhas foram montadas pelos frequentadores para venda de comida, bebida e artigos religiosos durante as celebrações.



A programação especial teve início às 6h, com a realização da primeira cerimônia e continuou até às 10h, quando Dom Orani Tempesta, arcebispo da cidade, presidiu uma missa lotada por torcedores do Flamengo. Após a celebração com o cardial, houve uma pausa para almoço e descanso dos padres. As cerimônias voltaram a acontecer às 12h e estão previstas para terminar às 21h, quando a última será realizada.



A tradicional novena de São Judas Tadeu, que acontece todos os anos na igreja, iniciada no último dia 20, será encerrada em uma procissão, com a imagem do padroeiro, às 17h do próximo domingo (30).



Cultuado em todo o pais e detentor de uma legião de fiéis no Rio de Janeiro, São Judas Tadeu atrai muitos devotos para as igrejas dedicadas a ele, em todos os anos, durante o dia 28. O técnico de enfermagem Jonas Tadeu Oliveira, de 62 anos, que já



Jonas Tadeu Oliveira, de 62 anos, foi agradecer pelo emprego que conseguiu em 1984 e por estar se aposentando neste ano Pedro Ivo / Agência O Dia



Thiago Vasconcellos, de 34, se deslocou, em jejum, de Nova Iguaçu até o Santuário, no bairro do Cosme Velho, na Zona Sul Pedro Ivo / Agência O Dia



"Hoje, para mim, é uma emoção muito grande. São Judas é meu padroeiro, é onde eu me agarro. Poder chegar aqui, hoje, depois de dois anos sem vir, por causa da pandemia, e sentir essa energia, olhar aquela escadaria, participar da missa com o arcebispo, ver os fiéis chorando, sentir essa devoção toda, ver que está tudo voltando ao normal e, graças a Deus, tudo para melhor, é indescritível. Coincidentemente, caiu um dia antes do jogo mais importante para o Flamengo no ano, aí bateu aquela coisa, uma empolgação, uma necessidade de vir. Pedi para o Flamengo ser campeão amanhã. Vamos conquistar a Libertadores, com a benção de São Judas Tadeu", continuou Thiago.



Apesar da concentração de rubro-negros no Santuário, nem todos os devotos que foram prestigiar o santo são torcedores do time da Gávea, como foi o caso de Pedriany Menezes, oficial das Forças Armadas, que participou da missa ao lado do sobrinho Pedro e do cachorro Dom. "Eu fui apresentada a ele por uma grande amiga, que sempre falava das muitas graças que ele conseguia. Na época, eu estava estudando para concurso e combinamos que, caso eu passasse, nós levaríamos uma plaquinha para ele. Aconteceu, eu passei e nós levamos. A partir de então, ele se tornou meu amigão de fé e todos os anos eu passei a vir aqui. Esse ano teve uma motivação especial, meu cachorro ficou internado e eu o levei para agradecer. Meu sobrinho, de Minas Gerais, também está aqui e eu também o levei para agradecer pela vida dele", contou a oficial.



Pedriany Menezes levou o sobrinho, Pedro, e o cachorro, Dom, ao Santuário, para agradecer pela vida e a saúde de ambos Pedro Ivo / Agência O Dia





Quem foi São Judas Tadeu?



Também conhecido pelo nome de São Judas Apóstolo, ele foi, de acordo com a tradição cristã, um dos 12 discípulos de Jesus. Primo do próprio Cristo e sobrinho de Nossa Senhora, o santo das causas impossíveis nasceu na Palestina e, segundo relata a Bíblia, acompanhou Jesus durante a vida pública do messias. Ele também tinha um irmão apóstolo, Tiago, chamado de o Menor.



Ainda segundo a crença, após a ressurreição de Jesus, São Judas Tadeu dedicou-se a pregar os ensinamentos de Cristo, na Galileia, na Samaria, na Mesopotâmia, na Síria, na Armênia e na Pérsia. Nesse último local, teria se encontrado com São Simão, que viria a se tornar parceiro das viagens evangelizadoras realizadas pelo santo das causas impossíveis na região.



Devido à popularidade que conquistou após converter diversos persas ao Cristianismo, atraiu a ira de poderosos e acabou por ser morto no dia 28 de outubro de 70. A arma que lhe tirou a vida, teria sido um machado e, por isso, o santo é sempre retratado segurando um.



Por compartilhar o nome com outro personagem do Novo Testamento, Judas Iscariotes, que teria traído Jesus em troca de 30 moedas, o santo das causas impossíveis acabou ficando esquecido entre os cristãos. Até que, no século XIV, segundo a tradição católica, a mística sueca, Santa Brígida, teria recebido uma visão de Cristo, pedindo para que ela promovesse a devoção a São Judas Tadeu, dizendo "Invocai com grande confiança ao meu apóstolo, Judas Tadeu. Prometo socorrer a todos quantos, por seu intermédio, a mim recorrerem". A partir deste momento, os cristãos passaram a recorrer ao santo, considerado o advogado das causas perdidas, desesperadas ou muito difíceis de se resolver.



Os restos mortais de São Judas Tadeu foram depositados na Babilônia e depois transferidos para a Basílica de São Pedro, em Roma, local que hoje, atrai inúmeros fiéis que peregrinam até a igreja para venerá-lo.



Padroeiro do Flamengo



Em 1953, o Clube de Regatas Flamengo amargava quase uma década sem títulos - a última vez que havia levantado um troféu tinha sido em 1944 - quando o então pároco da Igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, bairro da Zona Sul, foi até a sede do clube, na Gávea, celebrar uma missa junto ao time, com a intenção de espantar qualquer problema espiritual que estivesse afastando o Rubro-Negro das conquistas. Na ocasião, o padre também teria pedido para que todos no elenco acendessem uma vela e dedicassem o gesto a São Judas Tadeu, atitude que foi aderida pelos torcedores também.



Após a "benção" de São Judas Tadeu, o Flamengo deixou a má fase para trás e deslanchou, sagrando-se tricampeão carioca consecutivo, levantando o caneco em 1953, 1954 e 1955, para a alegria dos flamenguistas, que passaram a adotar o santo das causas impossíveis como padroeiro do time da Gávea. A partir deste momento, a fama e a devoção pelo Santo foram cada vez mais difundidas entre os fiéis brasileiros.



Com a proximidade da final da Copa Libertadores da América, que será disputada no próximo sábado (29), entre Flamengo e Athletico-PR, diversos rubro-negros tem aproveitado o dia de hoje para pedir as bençãos do padroeiro, na intenção de ajudar o clube carioca a levantar mais um troféu continental.



Nas redes sociais, o Flamengo fez uma publicação em referência ao dia do santo padroeiro. "Nosso padroeiro está sempre ao nosso lado. Hoje é o dia dele! Rogai por nós, São Judas Tadeu!", disse o clube na postagem.



Nosso padroeiro está sempre ao nosso lado. Hoje é o dia dele!



