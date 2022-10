Com os suspeitos, foram encontrados dois revólveres durante a abordagem, no último domingo (30), na Via Lagos - Reprodução / Internet

Com os suspeitos, foram encontrados dois revólveres durante a abordagem, no último domingo (30), na Via LagosReprodução / Internet

Publicado 31/10/2022 09:37

Rio - A Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu dois revólveres após abordar um veículo na Via Lagos, em Rio Bonito, na Região Metropolitana, na noite do último domingo (30).



De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estavam no KM 13 da rodovia, na altura do distrito de Boa Esperança, quando suspeitaram de um veículo e realizaram a abordagem.

Durante a revista, as armas foram encontradas dentro do carro dos suspeitos, que não tiveram as identidades divulgadas. O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama).