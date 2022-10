PM recupera caminhão com carga de cesta básica - Divulgação

Publicado 31/10/2022 10:40

Rio - Policiais militares do 16º BPM (Olaria) recuperaram um caminhão roubado com carga de cesta básica intacta no bairro de Olaria, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (31).

Os agentes iniciaram um cerco e localizaram o veículo com os produtos na Rua Comandante Vergueiro da Cruz.

A ocorrência ainda está em andamento. Não há até o momento informações sobre prisões.