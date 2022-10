Lojas no Ceasa em Irajá pegam fogo e bombeiros combatem o incêndio - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 31/10/2022 11:05 | Atualizado 31/10/2022 16:19

Rio - Um incêndio atingiu cinco lojas do Centro Estadual de Abastecimento do Rio (Ceasa), em Irajá, na Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (31), um dia após um galpão no mesmo local também ter sido atingido por chamas. Houve saques de alguns estabelecimentos em meio ao fogo como mostram alguns vídeos publicados em redes sociais.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados por volta das 9h45 para conter o fogo. Um total de 60 militares dos quarteis de Irajá, Penha, Centro de Suprimento e Manutenção (CSM), Grupamento Técnico de Suprimento de Água para Incêndio (GTSAI), Duque de Caxias, Campinho e Guadalupe atuaram no local. O incêndio foi controlado e não houve registro de vítimas. Os agentes continuarão no Ceasa durante toda a madrugada.

A assessoria do Ceasa informou que as Lojas Bastos, São Miguel Arcanjo, uma lotérica e outros dois estabelecimentos que ainda não tiveram o nome divulgado foram atingidos pelo fogo. A assessoria também revelou que o incêndio de domingo aconteceu na serralheria e em três depósitos de descartáveis, mas não afetou as estruturas do local e foi controlado pelos bombeiros. A assessoria do Ceasa informou que as Lojas Bastos, São Miguel Arcanjo, uma lotérica e outros dois estabelecimentos que ainda não tiveram o nome divulgado foram atingidos pelo fogo. A assessoria também revelou que o incêndio de domingo aconteceu na serralheria e em três depósitos de descartáveis, mas não afetou as estruturas do local e foi controlado pelos bombeiros.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma multidão correndo em direção ao fogo para dentro das lojas. Nas imagens, é possível ver homens saindo com mercadorias e distribuindo para as pessoas. Seguranças internos dos estabelecimentos deram tiros para cima na tentativa de dispersar a confusão e evitar roubos. Segundo testemunhas, a polícia está no local tentando controlar a multidão para evitar saques às lojas, que já tiveram itens roubados.