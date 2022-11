Com eles foram apreendidos uma réplica de pistola, três aparelhos de telefone celular e mais de R$ 400 em espécie - Divulgação

Com eles foram apreendidos uma réplica de pistola, três aparelhos de telefone celular e mais de R$ 400 em espécieDivulgação

Publicado 01/11/2022 09:50 | Atualizado 01/11/2022 10:20

Rio- A Polícia Civil prendeu três integrantes da milícia de Zinho, no início da tarde desta segunda-feira (31), no bairro Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Eles são suspeitos de realizarem cobrança de taxas a motoristas de transporte alternativo em um ponto situado na Rua Senador Camará.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE) foram presos em flagrante por extorsão e constituição de milícia privada José Maurício de Souza, conhecido Cavanhaque, Celso dos Santos Xavier, o Ceará, e Marcus Matheus Rangel Piedade, o Buiuzinho. O grupo já estava sendo monitorado pelos policiais civis.

Ambos eram responsáveis por extorquir os motoristas de van que faziam as linhas Jesuítas X Coelho Neto e João XXIII X Alvorada. Com eles foram apreendidos uma réplica de pistola, três aparelhos de telefone celular e mais de R$ 400 em espécie.

Segundo as investigações da Draco, durante o período de monitoramento, os agentes aproveitaram uma oportunidade em que visualizaram três homens executando cobranças extorsivas aos motoristas. Em seguida, a equipe realizou a abordagem dos suspeitos, enquanto a outra fez a segurança do perímetro.

A milícia de Antônio da Silva Braga, o Zinho, é a maior do estado do Rio. Ele assumiu o comando após a morte do irmão, o também miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, em 12 de junho do ano passado. Ele é um dos milicianos mais procurados do Rio.

Ainda segundo a Polícia Civil, tanto a Zona Oeste, quanto a Baixada Fluminense e também a Zona Norte, estão sendo monitoradas diariamente, por agentes da Draco.