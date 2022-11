136ª DP (Santo Antônio de Pádua) - Divugação

Publicado 02/11/2022

Rio - Policiais civis prenderam, nesta terça-feira (1º), um homem apontado como gerente do tráfico de drogas no bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense.

A partir de uma investigação do Setor de Inteligência, os agentes localizaram o suspeito em sua residência. Ainda de acordo com informações do site da Polícia Civil, contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas.

Em seguida, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao sistema prisional. O caso foi registrado na 136ª DP (Santo Antônio de Pádua).