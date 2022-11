Daniel Gonçalves Porto Junior, de 49 anos, está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Daniel Gonçalves Porto Junior, de 49 anos, está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat)Divulgação

Publicado 04/11/2022 11:42 | Atualizado 04/11/2022 11:49

Rio – Segue em estado de saúde grave o homem que ficou ferido após explosão de botijão de gás, na noite de quarta-feira (2) , segundo informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), nesta sexta-feira (4). Daniel Gonçalves Porto Junior, de 49 anos, está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, São Gonçalo, Região Metropolitana.