Publicado 04/11/2022 13:02 | Atualizado 04/11/2022 13:17

Rio- Um suspeito foi preso após uma perseguição e troca de tiros com policiais militares em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira (3). Segundo a PM, agentes foram informados sobre roubo de um carro no bairro, quando os suspeitos envolvidos na ação fugiram em direção ao Túnel Santa Bárbara.



Ainda segundo a corporação, policiais do 2ºBPM (Botafogo) e da UPP Santa Marta realizaram um bloqueio para interceptar o grupo, quando se depararam com automóveis indo na contramão. Após troca de tiros, um suspeito foi preso e com ele foi apreendido uma pistola, carregador e munições. Na ação, três carros e uma motocicleta foram recuperados. A ocorrência foi encaminhada para a 12ª DP (Copacabana).



Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver o momento em que quatro viaturas passam em perseguição aos criminosos.