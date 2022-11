Carro capota em Iguaba Grande - Reprodução / G1

Publicado 04/11/2022 14:58

Rio - Um acidente com um carro na RJ-106, Rodovia Amaral Peixoto, deixou uma vítima de 62 anos ferida no bairro Cidade Nova, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, na manhã da última quinta-feira (3).

O motorista perdeu o controle do veículo e capotou, perto da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), enquanto seguia em direção à Cabo Frio e atingiu uma pedestre que caminhava no calçadão Cícera Souza. Com o impacto, o carro foi parar na areia da Lagoa de Araruama.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel de São Pedro da Aldeia foi acionada às 8h. A vítima foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iguaba Grande e o motorista não teve ferimentos.

O DIA entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para saber o estado de saúde da idosa, mas ainda não teve retorno.