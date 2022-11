Prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO-IE) - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 04/11/2022 14:42

Rio- A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (3) um homem em flagrante após encontrar no quintal da sua residência, em Paciência, na Zona Oeste do Rio, diversos fios de cobre. O suspeito afirmou que o material teria sido adquirido de pessoas diversas, e que revenderia posteriormente. Ele responderá pelo crime de receptação.



Ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) para apurar denúncias de que milicianos estavam utilizando um imóvel para guardar armamentos, veículos de procedência criminosa e materiais furtados de concessionárias fornecedoras de energia elétrica, telefonia e internet.



No local, foram apreendidos, aproximadamente, mil metros de fio de cobre e uma motocicleta sem placa, com o chassi adulterado, que também estava no quintal.