Ação vai exibir vídeo informativo contra o desaparecimento de crianças e adolescentes em mais de 400 ônibus no município do Rio Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 04/11/2022 14:51

Rio - O Governo do Estado e a Rio Ônibus uma lançaram campanha contra o desaparecimento de crianças e adolescentes durante todo o mês de novembro. Em parceria com a Fundação para a Infância e Adolescência (FIA/RJ), será exibido um vídeo informativo em mais de 400 ônibus em toda a cidade do Rio de Janeiro com dicas de prevenção e orientações a serem tomadas quando há ocorrência de novos casos. No ano passado, foram registrados 182 novos desaparecimentos em todo o estado.



"A prevenção é o melhor remédio. Cada segundo importa na busca de crianças e adolescentes desaparecidos, além de aumentar as chances de êxito para solucionar os casos. Quanto mais pessoas souberem como agir em situações como essas, melhor. Estamos construindo uma rede do bem e de prevenção", ressaltou o governador Cláudio Castro.



O material divulgado nos veículos é baseado em uma cartilha, de mesmo tema, elaborada pela FIA/RJ em parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Além de o vídeo ser exibido nos ônibus, a ação ganhará destaque na internet por meio de canais digitais. Ao longo dos 26 anos do Programa SOS Crianças Desaparecidas, da FIA/RJ, foram registrados 4.173 casos, sendo 3.575 solucionados até hoje, um êxito de mais de 85%. No entanto, ainda há 598 em aberto. Números que tendem a aumentar com a chegada do verão.



"A parceria com o Rio Ônibus é muito importante para aumentarmos o nível de informação da população sobre a questão do desaparecimento. Acreditamos que a divulgação diária das dicas de prevenção apresentadas nos vídeos para inúmeras pessoas pode ser uma das boas ferramentas que nos ajudarão a reduzir o número de desaparecimentos de crianças e adolescentes", afirmou Luiz Henrique, gerente do Programa SOS Crianças Desaparecidas, da FIA/RJ.



Informações Importantes



A Fundação para a Infância e Adolescência alerta para a importância da cultura da identificação das crianças desde sua fase inicial de vida. Muitas pessoas não sabem, mas é possível emitir a carteira de identidade (Registro Civil) de uma criança logo após o seu nascimento, medida essencial na prevenção ao desaparecimento.



Tão importante quanto a prevenção é saber como proceder em um possível caso. A Lei n° 11.259/2005 (Lei da Busca Imediata) diz que a investigação do desaparecimento de crianças e adolescentes será realizada imediatamente após a notificação dos órgãos competentes. Caso uma criança desapareça, procure imediatamente a delegacia mais próxima de sua residência e registre o boletim de ocorrência. Não é necessário esperar 24 horas.



Papel da FIA/RJ e o Programa SOS



A FIA oferece apoio às famílias na elaboração e divulgação de vídeos e cartazes das crianças desaparecidas; divulgação com a grande rede de parceiros na mídia e nas redes sociais, além do atendimento psicossocial. Após a localização o apoio é continuado através do atendimento psicossocial e dos encaminhamentos necessários para as outras políticas (saúde, educação, etc).



De acordo com dados da FIA/RJ, 182 novos casos de desaparecimentos foram registrados no ano de 2021; em 2019, por exemplo, o número foi de 90. No entanto, a cada 10 registros, 9 foram solucionados.



Em caso de desaparecimento, registre imediatamente a ocorrência em qualquer delegacia de polícia, levando a foto mais recente que tiver da pessoa.