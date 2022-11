Policiais prenderam três homens, na Rodovia Santos Dumont, em Teresópolis, suspeitos de assaltar uma loja, na noite da última quinta-feira (3) - Divulgação / PMERJ

Publicado 04/11/2022 19:11

Rio - A Polícia Militar prendeu três homens acusados de assaltar uma loja e apreendeu uma pistola falsa e uma faca, na noite da última quinta-feira (3), na Rodovia Santos Dumont, em Teresópolis, na Região Serrana. A identidade do trio não foi divulgada.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da corporação, agentes do batalhão da cidade realizavam um patrulhamento quando foram acionados após o relato de que uma loja havia sido roubada no distrito de Água Quente, no município de Teresópolis, na Região Serrana, e se dirigiram até o local.

Os policiais cercaram a região, e abordaram um veículo com as mesmas características do que havia sido utilizado pelos criminosos durante o assalto, na Rodovia Santos Dumont (trecho da BR-116), na altura do bairro de Pessegueiros.

Após a revista, uma réplica de pistola e uma faca foram apreendidas. Também foram recuperados seis celulares, três tablets e dois fones.

A ocorrência foi registrada na 110ª DP (Teresópolis).