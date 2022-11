Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio sediará a Ação de Amor do Cristo Redentor de novembro - Divulgação

Publicado 08/11/2022 12:44 | Atualizado 08/11/2022 12:45

Rio - Uma grande ação social promovida pelo Santuário Cristo Redentor vai oferecer, até esta quarta-feira (9), diversos serviços para população em situação de vulnerabilidade. O evento, que acontece na Catedral Metropolitana do Rio, na Avenida Chile, no Centro, terá documentação, dicas de saúde, orientação jurídica, sustentabilidade e cursos profissionalizantes.

A ação, que começou nesta terça-feira (8), faz parte da programação da Arquidiocese pela semana preparatória para o VI Dia Mundial dos Pobres, em comunhão com o Papa Francisco. A data foi estabelecida pelo Vaticano em 2016. A programação pode ser encontrada no site

O Santuário Cristo Redentor também realizará a pré-estreia do filme “Madre Teresa - Amor Maior Não Há”, em uma sessão especial para a população em situação de rua, no dia 13 de novembro, às 10h, na Catedral.

Passados 25 anos de sua morte, Madre Teresa de Calcutá segue entre as mais reverenciadas personalidades do mundo e uma das grandes referências espirituais do século 20. Filmado nos cinco continentes, o documentário acompanha momentos de sua vida, abordando sua profunda espiritualidade e o impacto que ela teve, e continua a ter, na vida de católicos e não católicos em todo o mundo.

Serviço:

Ação de Amor do Cristo Redentor. Até 9 de novembro, das 9h às 15h, na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro (Avenida Chile, 245, Centro).