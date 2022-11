Viaduto Negrão de Lima, em Madureira - Reprodução

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores, na manhã desta terça-feira (8), na comunidade da Patolinha, no Complexo da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio. O confronto aconteceu após policiais terem interceptado um suspeito de roubar um veículo.

Segundo informações da PM, equipes do 9º Batalhão (Rocha Miranda) foram comunicadas sobre um roubo de carro próximo ao Largo do Fontinha, em Bento Ribeiro, também na Zona norte.

Os agentes então realizaram um cerco e localizaram os suspeitos no Viaduto Negrão de Lima, já em Madureira.



Ainda de acordo com a PM, os policiais foram atacados a tiros no viaduto. Na fuga, um dos carros em que estava um dos suspeitos colidiu. O homem fugiu à pé em direção à comunidade da Patolinha.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do tiroteio.

As buscas seguem na região e, até o momento, não há informação de feridos ou prisões realizadas.