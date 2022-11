Peças foram encontradas pelos agentes do Segurança Presente - Divulgação

Publicado 08/11/2022 12:27 | Atualizado 08/11/2022 13:56

Rio- Agentes do Segurança Presente de Nova Iguaçu prenderam em flagrante um homem por furtar três peças de picanha, de um supermercado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no centro do município, na noite desta segunda-feira (7). Os produtos estavam avaliados no valor de R$ 337,42.



De acordo com informações divulgadas pelo segurança presente a equipe estava em patrulhamento quando um funcionário do estabelecimento informou sobre o crime. Após revista, os produtos foram encontrados e o suspeito conduzido para a 52ªDP (Nova Iguaçu) onde permaneceu preso.