Polícia Civil realizou mandado de busca e apreensão no imóvel do ex-vereador, em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca - Agência O Dia

Polícia Civil realizou mandado de busca e apreensão no imóvel do ex-vereador, em um condomínio de luxo, na Barra da TijucaAgência O Dia

Publicado 08/11/2022 13:44 | Atualizado 08/11/2022 16:11





De acordo com a corporação, a ação foi realizada por agentes da 42ª DP (Recreio) e tinha como objetivo localizar celulares e uma arma que teria sido utilizada durante o estupro pelo qual Monteiro é acusado. Porém, ao chegarem na residência, os policiais foram informados de que Gabriel teria se mudado recentemente.



O delegado Luis Armond, titular da 42ª DP, falou sobre a operação e frisou que o endereço onde o mandado foi cumprido é o que Gabriel Monteiro declarou no processo, porém ele teria deixado de morar no local semanas antes. Rio - A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (8), um mandado de busca e apreensão, na casa do ex-vereador Gabriel Monteiro, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A decisão foi expedida pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal, que também decretou a prisão do youtuber na segunda-feira (7).De acordo com a corporação, a ação foi realizada por agentes da 42ª DP (Recreio) e tinha como objetivo localizar celulares e uma arma que teria sido utilizada durante o estupro pelo qual Monteiro é acusado. Porém, ao chegarem na residência, os policiais foram informados de que Gabriel teria se mudado recentemente.O delegado Luis Armond, titular da 42ª DP, falou sobre a operação e frisou que o endereço onde o mandado foi cumprido é o que Gabriel Monteiro declarou no processo, porém ele teria deixado de morar no local semanas antes.

"Houve a busca de fato, só que, de acordo com um caseiro que trabalha na casa de Monteiro, ele se mudou há três semanas. Portanto, a polícia não encontrou nada na residência. O objetivo da diligência foi apreender celulares e armas que, em tese, seriam utilizados nos delitos possivelmente cometidos por ele", destacou o delegado, que informou ainda que aguarda nova decisão do Judiciário para realizar novas buscas em outro endereço.

O ex-vereador se apresentou na 77ª DP (Icaraí), em Niterói, na última segunda-feira (7) Reprodução / Instagram

Gabriel Monteiro foi preso na noite da última segunda-feira (7), quando se entregou na 77ª DP (Icaraí), em Niterói. Contra ele, há uma investigação em andamento, que apura o suposto crime cometido pelo ex-vereador contra uma jovem de 23 anos. O processo criminal corre em segredo de justiça.

O youtuber deixou, no início da manhã desta terça-feira (8), a 77ª DP, e foi conduzido para o Instituto Médico Legal, no Centro do Rio, para realizar exames de corpo de delito. Após deixar o IML, ele foi transferido para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte.

Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), não há previsão quanto ao horário em que acontecerá a audiência de custódia do ex-parlamentar.