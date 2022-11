Com o auxílio de blindados, militares ocupam a comunidade da Mangueirinha - Foto: Divulgação/Pmerj

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, agentes realizam buscas na comunidade para localizar os suspeitos do crime, e conta com apoio de viaturas e blindados, que estão posicionados em diversos pontos do complexo. Até o momento não há registro de prisões.

Manhã de segunda-feira violenta na comunidade

Os militares foram baleados durante confronto que começou na manhã desta segunda-feira (7), quando viaturas policiais foram atacadas a tiros por criminosos em um dos acessos da comunidade, durante a incursão. Na operação, agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias), do 3º Comando de Policiamento de Área (Baixada Fluminense) e do Comando de Operações Especiais (COE) realizavam uma ação no Complexo com o objetivo de coibir o crime na região, incluindo relacionados aos roubos de veículos e roubos de carga. Os dois chegaram a ser socorridos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, mas não resistiram aos ferimentos.

No fim da tarde, um suspeito foi baleado e socorrido ao mesmo hospital e outro homem foi preso. Com eles, foi apreendida uma pistola, além de entorpecentes.



Outros dois militares ficaram feridos e foram socorridos



De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, um terceiro agente ferido, identificado como o primeiro-tenente Marques, 33, atingido no rosto e no ombro esquerdo, foi socorrido e liberado. O quarto agente, Fábio dos Santos Teles, foi inicialmente socorrido ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) com ferimentos de bala no punho e mão esquerdos. Posteriormente, ele foi transferido para Hospital Adão Pereira Nunes. De acordo com o comandante do 20º BPM, Ângelo Barbosa, o policial teve a mão esfacelada por um ferimento de bala disparado por um fuzil 762.

A direção da unidade informou, na manhã desta terça-feira (8), que o agente passou por procedimento cirúrgico para correção de lesão dos ossos da mão, e no momento se encontra lúcido, orientado e mantém o quadro estável.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Agentes realizaram perícia no local e fazem diligências para identificar e prender os autores do crime, além de elucidar as circunstâncias do fato.



Tristeza de parentes e colegas

Familiares e colegas de farda dos policiais foram até o hospital na manhã desta segunda-feira, após receberem a notícia das mortes. Sob forte emoção, muitos choravam na porta da unidade de saúde. Nas redes sociais, a Polícia Militar publicou uma nota de pesar lamentando a morte dos dois policiais.



"A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta as mortes do Cabo Raphael Queles Teixeira Cardoso e do Cabo Leandro dos Santos Lopes.

Nesta segunda-feira (07/11), o 3º Comando de Policiamento de Área (Baixada Fluminense) e o Comando de Operações Especiais (COE) fazem operação no Complexo da Mangueirinha, no município de Duque de Caxias, para coibir movimentações criminosas na região, incluindo relacionadas aos roubos de veículos e roubos de carga. Policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias), do 20ºBPM (Mesquita), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) estão atuando no terreno."