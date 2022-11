Cachorrinhos são abandonados na caçamba de uma picape - Reprodução/TV Globo

Cachorrinhos são abandonados na caçamba de uma picapeReprodução/TV Globo

Publicado 10/11/2022 11:25 | Atualizado 10/11/2022 13:07

Rio - Cinco filhotes de cachorro foram abandonados na caçamba de uma picape, em uma rua de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os animais estavam dentro de um saco de lixo fechado. Uma câmera de segurança de uma oficina registrou o momento em que um homem deixa os filhotes e vai embora. O caso foi mostrado pelo Bom Dia Rio nesta quinta-feira (10).



Nas imagens, é possível ver o criminoso parando seu veículo na rua, andando até a picape e voltando tranquilamente até seu carro. O crime aconteceu na noite do último sábado (5), na Rua Itabira, no bairro Vila Itamaraty.



Os animais foram resgatados por moradores e recebem cuidados alternados dos vizinhos, que estão os mantendo alimentados e limpos. Os voluntários agora esperam achar um lar para esses filhotes. Segundo informações do telejornal, os cachorrinhos serão levados para fazer exames de sangue e de cinomose nesta quinta-feira (10).

Os moradores da região estão se mobilizando para conseguir achar outras filmagens que mostrem a placa do carro do criminoso, para registrarem um boletim de ocorrência.

O presidente da comissão de defesa dos animais da câmara, Luiz Ramos Filho, vai acompanhar as investigações da polícia. “Abandonar animais é crime. E o responsável por essa barbaridade tem que ser punido. Infelizmente, com a pandemia, temos recebido muitas denúncias de maus-tratos e abandono de animais. A pessoa perde renda e acha que pode descartar o bichinho. Esse é um dos motivos de incentivarmos as campanhas de castração, para evitar as ninhadas indesejadas e o abandono”, disse.

O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº. 9.605/1998) pune com detenção de três meses a um ano quem pratica maus tratos contra animais, incluindo o abandono. A população pode denunciar esse tipo de crime pelo programa Linha Verde do Disque Denúncia (0300 253 1177 ou 2253 1177). As denúncias também podem ser feitas diretamente pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), na Cidade da Polícia.