Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola, munições, 236 pinos de cocaína, 59 trouxinhas de maconha, além de um rádio transmissor - Divulgação / PMERJ

Publicado 10/11/2022 12:02

Rio – Um homem morreu em confronto com policiais militares, na manhã desta quinta-feira (10), no Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Segundo informações divulgadas pela assessoria da PM, agentes do batalhão da cidade se dirigiram até local para fazer uma operação de retirada de barricadas. Ao chegarem à comunidade, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo e houve confronto.

De acordo com a corporação, após o tiroteio, um homem foi encontrado ferido. Com ele, ainda segundo a PM, agentes apreenderam uma pistola, munições, 236 pinos de cocaína, 59 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, na mesma cidade, porém morreu após ter dado entrada na unidade.

A ocorrência foi registrada na 73ªDP (Neves).