A Polícia Militar apreendeu na noite da última quarta-feira (9) oito sacos de pinos de crack e 13 embalagens da droga - Divulgação / PMERJ

Publicado 10/11/2022 11:28 | Atualizado 10/11/2022 11:29

Rio - A Polícia Militar apreendeu na noite da última quarta-feira (9) oito sacos de pinos de crack e 13 embalagens da droga, na Gamboa, Zona Portuária do Rio.

De acordo com informações da assessoria da corporação, agentes da UPP Providência realizavam um patrulhamento pela Rua Rivadávia Corrêa, na altura da esquina com a Rua do Livramento, perto da Cidade do Samba, quando avistaram um homem em atitude suspeita.

Os policiais se aproximaram do suspeito, que correu e fugiu, abandonando uma mochila com as drogas. O material foi apreendido.

A ocorrência foi registrada na 4ªDP (Praça da República).