Com o quinteto, foi encontrado um simulacro de pistola, seis aparelhos celulares e cem reais em espécie - Reprodução / Internet

Publicado 10/11/2022 11:35

Rio - A Polícia Militar apreendeu cinco adolescentes suspeitos de roubo, na noite da última quarta-feira (9) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



De acordo com informações divulgadas pela corporação, agentes do batalhão da cidade realizavam um patrulhamento na região, quando foram acionados por um motorista de aplicativo que havia sido vítima de roubo no bairro Wona.



Após uma busca pelo local, a equipe encontrou os cinco menores, que foram reconhecidos pela vítima. Com o quinteto, foi apreendido um simulacro de pistola, seis aparelhos celulares e cem reais em espécie.



A ocorrência foi registrada na 54ªDP (Belford Roxo).