Prisão foi realizada por policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) - Redes Sociais

Prisão foi realizada por policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina)Redes Sociais

Publicado 10/11/2022 13:16 | Atualizado 10/11/2022 13:25

Rio - Um adolescente, suspeito de roubar um caminhão, foi apreendido na manhã desta quinta-feira (10) no bairro Jardim América, Zona Norte do Rio. Ele foi encontrado dentro de uma academia na Rua Costa Ribeiro.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 16º BPM (Olaria) foram informados que um caminhão havia sido interceptado na Rua Bulhões Marcial por criminosos em uma moto. Os agentes foram até o local e conseguiram identificar os suspeitos.

De acordo com a PM, o adolescente fugiu para o interior de uma academia, mas foi detido pelos policiais. Uma pistola foi apreendida junto com ele. O outro suspeito do crime, que pilotava a moto, fugiu.

A carga do caminhão foi recuperada. O caso foi registrado na 38ª DP (Brás de Pina).