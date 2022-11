Secretaria de Educação realizará o Encontro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/11/2022 16:17

Rio - A secretaria estadual de Educação do Rio de Janeiro irá realizar na próxima quarta-feira (16) o Encontro Intercultural: Língua e Cultura nas escolas estaduais. O projeto conta atualmente com doze colégios interculturais: Rússia, Itália, Espanha, México, Estados Unidos, Turquia, Alemanha, Japão, dois da França e dois da China. Além destes, o curso livre de coreano no Colégio Estadual Olga Benário Prestes e mais três colégios com ênfase em línguas (Herbert de Souza, Romualdo Monteiro de Barros e Luiz Carlos da Vila) participam do projeto.



O evento é resultado das ações realizadas com os alunos da rede baseadas em vivência e informações sobre diversos países, com interação com diferentes culturas.



Encontro Intercultural Língua e Cultura nas Escolas Estaduais

Local: Secretaria de Estado de Educação

Endereço: Avenida Professor Pereira Reis, 119, Santo Cristo-RJ.

Dia: 16/11 – (quarta-feira)

Horário: 09h às 17h.