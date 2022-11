Manifestação na Estação Supervia Deodoro. Usuários revoltados lotam os ônibus para seguir viagem após fechamento da Estação. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Manifestação na Estação Supervia Deodoro. Usuários revoltados lotam os ônibus para seguir viagem após fechamento da Estação.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 10/11/2022 15:30 | Atualizado 10/11/2022 17:36



Rio – A Secretaria de Estado de Transportes (Setrans) encaminhou uma carta à SuperVia solicitando, em até 24 horas, a apresentação das explicações sobre os transtornos que fecharam mais de 50 estações e suspendeu três ramais – o de Santa Cruz, Japeri e da extensão Paracambi, nesta quinta (10) –, e de um plano de contingência. A Setrans informou que é "inaceitável" a omissão da SuperVia em prestar esclarecimentos céleres.

Foram seis horas de angústia e insatisfação para quem depende do meio de transporte. Na estação de Deodoro, atingida pelo efeito cascata, alguns passageiros atearam fogo em pedaços de madeira e depredaram o local por conta dos atrasos e da falta de informações. Outros usuários chegaram a colocar obstáculos na via em forma de protesto. Uma senhora passou mal e precisou deixar a composição carregada por outras pessoas por causa da confusão que se formou no local.

fotogaleria

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Rio (Agetransp) disse, em nota, que abriu um boletim de ocorrência para apurar as circunstâncias da avaria do tem, na estação Quintino. A agência informou ainda que além das causas da falha, avaliará a adequação do atendimento prestado aos usuários pela SuperVia e os procedimentos adotados para restabelecer a circulação de trens nos ramais Japeri e Santa Cruz, que tiveram a operação suspensa.



A Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) também se manifestou sobre o ocorrido. O presidente da comissão, o deputado Dionísio Lins (Progressista), disse que a situação do serviço prestado pela SuperVia está "chegando ao seu limite" e declarou que a população não poderá mais ficar refém de um serviço que chamou de "inadequado" e "ineficiente":



"Já passou da hora do governo tomar uma posição mais enérgica. Os usuários não podem mais pagar o preço da desorganização e continuarem sendo transportados como gados, em vagões sujos e escuros, tendo sempre uma desculpa diferente. Creio que a solução seria uma intervenção branca, onde técnicos do governo assumiriam em conjunto a direção da concessionária", afirmou.



O deputado também afirmou que irá entrar com uma representação na Promotoria de Tutela de Defesa do Consumidor do Ministério Público (MP) solicitando uma rigorosa apuração e punição por parte do órgão, para ao menos reduzir as constantes irregularidades apresentadas pela concessionária.

A trama da malha ferroviária