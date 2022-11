O caso foi encaminhado para a 17ªDP (São Cristóvão) - Google / Reprodução

Publicado 10/11/2022 15:06 | Atualizado 10/11/2022 15:06

Rio- Uma equipe do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) deteve dois homens, de 25 e 32 anos, em flagrante na noite de quarta-feira (9), por favorecimento da prostituição contra uma adolescente de 16 anos, na Rua Melo e Souza, em São Cristóvão, na Zona Norte da cidade. Os agentes estavam em deslocamento para a base quando avistaram o veículo estacionado com duas pessoas dentro em uma rua com baixa iluminação.

Ao se aproximarem para verificar se os ocupantes estavam em segurança, os agentes flagraram a exploração contra a adolescente. O homem de 32 anos que estava com ela disse que encontrou com a vítima no entorno da Quinta da Boa Vista e decidiu levá-la para um lugar mais tranquilo.

Ambos foram conduzidos para a 17ª DP (São Cristóvão). Enquanto a ocorrência estava sendo registrada, os agentes receberam a denúncia de que o homem que a aliciou estava no entorno da Quinta da Boa Vista. Os guardas foram ao local e conseguiram identificar o acusado, de 25 anos, ele também foi conduzido para a delegacia, onde o caso foi registrado. A adolescente foi conduzida para um posto de Assistência Social.