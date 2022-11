Entrada do Aeroporto Internacional do Galeão - Reprodução / Google Street View

Publicado 10/11/2022 15:22

Rio – Agentes da Delegacia de Atendimento Policial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj), em conjunto com o Departamento Estadual de Transportes Rodoviários (Detro), realizaram, nesta quarta-feira (9), uma ação em combate ao transporte irregular de passageiros no Aeroporto Antônio Carlos Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador.

De acordo com a instituição, policiais abordaram um motorista que se encontrava estacionado em um ponto irregular nas imediações do terminal aeroviário. No momento em que foi abordado, os agentes descobriram que ele iria transportar uma passageira dos Estados Unidos, cobrando um valor quatro vezes maior do que o oferecido por transporte de aplicativo.

Segundo a Polícia Civil, a turista acreditava estar em um veículo credenciado. Ainda de acordo com os agentes, outro homem, que não teve sua identidade revelada, seria o responsável em captar os clientes. O veículo foi rebocado e os autores foram encaminhados à delegacia