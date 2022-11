Material foi encontrado em caixas lacradas no compartimento de carga de um caminhão - Divulgação

Publicado 10/11/2022 15:04 | Atualizado 10/11/2022 15:09

Rio – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na tarde desta quarta-feira (9), uma carga de cocaína avaliada em quase R$ 10 milhões na BR-116, em Seropédica, na Baixada Fluminense, e prenderam o homem que a transportava.

A droga, encontrada durante uma blitz na rodovia, estava escondida em caixas de papelão lacradas no compartimento de carga de um caminhão que se encaminhava para Botafogo, na Zona Sul do Rio. Ao todo, foram apreendidos 44.500 papelotes e 24 tabletes de cocaína, totalizando 55kg do entorpecente.

Os policiais desconfiaram do motorista após ele não ter apresentado a nota fiscal do produto transportado e ter respondido de maneira confusa às perguntas feitas. Depois de a droga ser encontrada, o condutor declarou que desconhecia o conteúdo das caixas e que as pegou lacradas em Vila Prudente, em São Paulo, e receberia R$ 1.700 para levá-las até uma empresa em Botafogo.

O material ilícito, o caminhão e o motorista foram encaminhados à Polícia Judiciária.