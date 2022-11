Estação do Bike Rio na Lapa - Arquivo/Agência O Dia

Publicado 10/11/2022 14:27 | Atualizado 10/11/2022 14:39

Rio – A Prefeitura do Rio publicou, nesta quinta-feira (10), a autorização para a nova concessão do sistema de compartilhamento de bicicletas da cidade. De acordo com o novo termo, o número de estações aumentará em 45%, com prazo de até 18 meses para a mudança, chegando a 520 pontos e um total de até 5.200 veículos.

A empresa vencedora da licitação é a Tembici, que continuará a ser responsável pela implantação, manutenção e operação do sistema, função que já desempenha desde 2017. Ela deverá priorizar os locais de instalação já existentes e, ao instalar novas estações, deve estabelecê-las em posições licenciadas pela prefeitura.

Além dos 520 pontos, com o crescimento da demanda poderão ser adicionadas ao contrato outras 200 estações e 2.000 bicicletas, completando um total de 720 estações e 7.200 veículos, o dobro da quantidade atualmente existente.

"O Bike Rio já faz parte do dia a dia dos cariocas e agora mais pessoas vão ter acesso a esse meio de transporte que é seguro, acessível e não poluente. Além de facilitar a conexão aos centros dos bairros e locais de lazer, as bicicletas também são uma opção para integração com trens, metrô, VLT, BRT e barcas, entre outros pontos de transportes públicos", afirma a secretária de Fazenda e Planejamento, Andrea Senko.

Para melhor servir a população, a CET-Rio, em alinhamento com o Plano Estratégico da Cidade, realiza a implantação de novas ciclovias no Rio de Janeiro, conectando o transporte público à malha cicloviária existente. Neste ano, 43 estações que não possuíam conexão prévia foram ligadas, somando mais de 20 novos quilômetros aos 457 km implantados até 2021. A previsão é de que, até o dia 31 de dezembro, mais 11 estações sejam conectadas.

"Além das ações promovidas para incentivar o uso da bicicleta, também percebemos uma alta demanda de utilização dos equipamentos e no número de usuários, por meio de frequentes pedidos da atual concessionária para que haja mais estações e equipamentos para continuar atendendo a população. Expandimos o número de estações para que haja possibilidade de um planejamento mais eficiente e que atenda a todos com mais uma opção de deslocamento", diz Andrea Senko.

A empresa contratada tem como responsabilidade garantir o pleno funcionamento do sistema e dispor de estrutura operacional como uma central de operações com acompanhamento real, reparo e substituição de equipamentos, ambiente de internet para cadastro de usuários, sistema por aplicativo para desbloqueio das bicicletas e suporte ao consumidor. O horário mínimo para funcionamento é das 4h à 1h nos dias úteis, e das 5h à meia-noite nos finais de semana e feriados.

O sistema de compartilhamento de bicicletas teve início no Rio de Janeiro em 2008, com 50 estações. Atualmente, a cidade possui 310 implantadas, 50 em licenciamento, e grande parte está localizada em pontos estratégicos de integração com outros transportes públicos.