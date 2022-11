Governo do Estado do Rio investirá R$ 8,4 milhões para recuperar o Conjunto Habitacional Pavão-Pavãozinho e Cantagalo - Reprodução

Publicado 10/11/2022 15:00 | Atualizado 10/11/2022 15:24

Rio - O Governo do estado, por meio da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop-RJ), reformará o Conjunto Habitacional Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, com investimento de R$ 8,4 milhões.

A obra faz parte do conjunto de ações do Programa Cidade Integrada para a região da Zona Sul do Rio.

"O fortalecimento da presença do Estado nas comunidades do Pavão-Pavãozinho e no Cantagalo não se trata de uma promessa, é um fato. A empresa responsável pelas obras em todo o Conjunto Habitacional já está licitada, agora é iniciar os trabalhos para recuperar o espaço físico e ampliar a dignidade que os moradores merecem. Em outubro concluímos a reforma do CRJ local e já temos ações sociais em curso, como o Projeto Ativa Idade. É uma grande satisfação ver essa retomada na prática", disse o governador Cláudio Castro.

A obra, que será executada pela Emop-RJ, empresa vinculada à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras (Seinfra), realizará revestimento das fachadas com material impermeabilizante, pintura geral das fachadas, tratamento anticorrosivo e pintura adequada das vigas metálicas e a substituição ou recomposição dos elementos metálicos nos acessos e circulações (escadas, corrimãos e guarda-corpos), além da instalação de calhas e pingadeiras.

Reparos nas tubulações de esgoto aparentes sob o bloco A do AR2, além dos ajustes ou a total substituição da caixa d’água do bloco B do AR2, que se encontra aparentemente rachada, também estão previstos. Ainda haverá a recuperação das muretas das circulações externas em cobogós, a recuperação de escadarias e corrimãos das mesmas nos acessos aos blocos 11.

“Também vamos realizar a recuperação da quadra comum sobre a cobertura do Bloco B do A 12. Serão necessários serviços no conjunto AR 5, como a revisão das descidas de esgoto dos Blocos A e B, das caixas de passagem e visita. Por fim, também estamos prevendo a desobstrução do ramal até a rua”, afirmou o subsecretário de Habitação, Allan Borges.

Ações já em curso nas comunidades

A restauração do Conjunto Habitacional Pavão-Pavãozinho e Cantagalo se soma à reforma do Centro de Referência da Juventude (CRJ) do Pavão-Pavãozinho e do Cantagalo, em que a unidade passou por reestruturação geral e reabriu as portas em outubro deste ano. O equipamento disponibiliza à população 400 vagas já preenchidas para cursos e atividades diversas e ainda oferece outras 300 vagas para novos alunos.

Recentemente, alunos do Projeto Ativa Idade, das unidades Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, tiveram um aulão interativo do programa na Praia de Copacabana. A iniciativa da Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável (SEENVS) é voltada para pessoas com mais de 40 anos. A ação contou com treino funcional, em que os participantes desfrutaram de um ambiente diferenciado para prática de exercícios.