Rafael Guimarães Caldas foi localizado e preso por policiais da Deam do Centro do RioDivulgação

Publicado 10/11/2022 13:58

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio prenderam, na manhã de quarta-feira (9), Rafael Guimarães Caldas pelos crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas, cometidos reiteradas vezes, mesmo após sua ex-companheira o denunciar. Ele foi localizado pelos agentes em um curso de eletricista, na Rua Visconde de Niterói, na Mangueira, Zona Norte do Rio, e não ofereceu resistência no momento da prisão.



Contra Rafael havia uma mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pelo I Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. O preso também possui dez anotações criminais, todas por ter lesionado e ameaçado com arma a ex-companheira.

Rafael foi conduzido à sede da Deam, no Centro do Rio, e em seguida encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.