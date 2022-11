Vinhos e impressoras foram apreendidos pela Receita Federal - Divulgação

Publicado 11/11/2022 16:55 | Atualizado 11/11/2022 16:58

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta sexta-feira (11), 14 caixas de vinhos importados em uma transportadora localizada em Bonsucesso, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. As mercadorias foram enviadas de Foz do Iguaçu, no Paraná, para o endereço de uma pessoa física no Rio de Janeiro. A carga apreendida tem valor estimado em R$ 20 mil.



Apreensões no Caju



Em uma transportadora no bairro do Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro, a Receita Federal apreendeu também nesta sexta (11) sete volumes de mercadorias diversas oriundas da China no valor de R$ 10 mil.



Os itens foram subvalorados, tendo sido declarados no valor de R$ 50, e descritos de forma inexata. O envio foi feito por pessoa física de São Paulo para outra pessoa física no Rio de Janeiro. O local da entrega seria o Terminal Menezes Cortes, no Centro da cidade.



Na mesma transportadora também foram apreendidas duas impressoras remetidas por empresa de Foz do Iguaçu. Com essa apreensão, seis impressoras da mesma marca e modelo foram apreendidas só esta semana.



O trabalho de análise de risco foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).