Material estava sendo transportado no compartimento de bagagem de um ônibus que fazia a linha São Paulo-Rio de Janeiro. - Divulgação

Material estava sendo transportado no compartimento de bagagem de um ônibus que fazia a linha São Paulo-Rio de Janeiro.Divulgação

Publicado 11/11/2022 16:55 | Atualizado 11/11/2022 17:01

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (11), uma carga de mil peças falsificadas de vestuário íntimo, em Piraí, no Sul Fluminense. O material estava sendo transportado no compartimento de bagagem de um ônibus que fazia a linha São Paulo-Rio de Janeiro.

De acordo com a corporação, agentes faziam uma fiscalização e, após a abordagem, o motorista do coletivo afirmou que também estaria transportando encomendas que seriam deixadas na garagem da empresa do ônibus para que seus proprietários pudessem buscá-las. Os policiais suspeitaram das encomendas ao consultar o valor declarado. Ao verificar o conteúdo, foram encontradas mil peças de produtos de vestuário íntimo falsificadas de marcas de grife como Tommy Hilfiger e Hugo Boss.

O produto foi apreendido e encaminhado à Polícia Judiciária. Já o ônibus e seus passageiros foram liberados para seguirem viagem.