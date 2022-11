Antonio Pirangi, 75 anos, morto na Maré nesta quinta-feira (10), e o filho, Jadiel, 40 - Foto: Reprodução

Antonio Pirangi, 75 anos, morto na Maré nesta quinta-feira (10), e o filho, Jadiel, 40Foto: Reprodução

O filho, que foi ao IML no início da tarde desta sexta-feira (11) para liberação do corpo, lamentou o ocorrido com o idoso. Segundo ele, Antônio, que também trabalhava como servente, costumava frequentar o estabelecimento onde foi atingido. "Meu pai gostava de tomar uma cerveja à tarde naquele bar, até que ontem ele estava bebendo, e tomou o tiro", afirmou.

Jadiel, que trabalha como porteiro, ficou sabendo do ocorrido por uma amiga da irmã. "Eu fiquei sabendo no serviço por uma amiga, e imediatamente fui para o hospital. Cheguei na unidade por volta de 22h. Cheguei a conversar com os policiais, mas já não adiantava mais nada", lamentou.

Ele admite não saber de onde partiu o tiro que atingiu o tórax do aposentado. "Foi algo que aconteceu lamentavelmente. E eu não sei dizer se partiu da polícia, ou dos bandidos da minha comunidade", disse. Ele acrescentou que a família está em luto pela morte de Antônio. "A dor é muito grande, mas, infelizmente, a grande realidade é essa", desabafou.

Segundo o homem, a família, que é oriunda do estado da Paraíba, já morava na Nova Holanda há 40 anos. "Viemos do Nordeste direto para lá. Eu vim com um ano de idade, e ele já estava aqui no Rio trabalhando. Nós éramos respeitados como moradores, nunca tivemos envolvimento como nada", falou.

O porteiro lamentou o fato e diz que aguarda a investigação do caso. "Vamos agora esperar a investigação da polícia para saber o que aconteceu com meu pai, de onde partiu o tiro", disse.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações sobre a morte do idoso serão conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a corporação, os policiais militares que participaram da ação foram ouvidos e tiveram as armas apreendidas para perícia. Além disso, agentes realizam diligências para identificar os autores do crime.

PM realizou operação para resgatar motorista de caminhão sequestrado

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré), com apoio de equipes do 3º BPM (Méier) e 16º BPM (Olaria), realizaram uma operação emergencial na comunidade, nesta quinta-feira (10), após o acionamento de uma transportadora.



A empresa informou que o motorista de um caminhão da companhia, o veículo e a carga haviam sido sequestrados e levados para dentro da comunidade.



De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram atacadas a tiros por criminosos e houve confronto. Um homem, identificado como Hainner Martins de Moraes, 31 anos, também foi atingido e morreu no hospital. Segundo a PM, ele seria suspeito de integrar o tráfico de drogas da região. Agentes verificaram que ele utilizava um documento falso com o nome de Kelson José Martins, e seria um foragido do estado do Mato Grosso. Com ele, foi apreendido um fuzil.



Após a chegada das equipes policiais, os criminosos libertaram o motorista. Os militares conseguiram recuperar o caminhão e parte da carga.

O ocorrência foi registrada na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC)

Funkeiro Poze do Rodo realizava evento na Nova Holanda

Na hora do tiroteio, a comunidade estava recebendo um evento, organizado pelo MC Poze do Rodo, para divulgar o seu novo clipe. Nas redes sociais, o músico anunciou a retirada do telão e das brincadeiras para as crianças devido a operação.

"Acabei de receber uma triste notícia e, infelizmente, mandei tirar o telão e os brinquedos. Não sei o que houve na Nova Holanda, mas a polícia entrou. Tem morador baleado", escreveu no Instagram.