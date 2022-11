O suspeito de roubo foi levado à 17ª DP (São Cristóvão) - Divulgação

Publicado 17/11/2022 09:59

Rio - Policiais militares do Batalhão de Choque prenderam um homem suspeito de roubar passageiros de um ônibus, na Avenida Brasil, na altura de São Cristóvão, na noite desta quarta-feira (16).

De acordo com a PM, a equipe foi acionada sobre o assalto ao coletivo e, após buscas, conseguiu encontrar um dos homens com as características relatadas pelas vítimas. Os agentes abordaram o suspeito e apreenderam dois celulares.

Em seguida, os policiais verificaram que havia, contra ele, um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Rio.

O suspeito foi preso e encaminhado à 17ª DP (São Cristóvão), onde a ocorrência foi registrada.