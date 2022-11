Papai Noel dos Correios compareceu pessoalmente para receber cartinhas em escola municipal no Lins - Divulgação/Correios

Papai Noel dos Correios compareceu pessoalmente para receber cartinhas em escola municipal no LinsDivulgação/Correios

Publicado 17/11/2022 10:16 | Atualizado 17/11/2022 10:17





Mais de 7 mil cartinhas escritas por alunos matriculados até o 5º ano em escolas públicas e por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade, aguardam apadrinhamento, no Rio. Entre os mais pedidos pelos pequenos estão: bolas, bonecas, carrinhos, calçados e materiais escolares. Rio- O Papai Noel dos Correios 2022, uma das maiores ações natalinas do Brasil, tem início na adoção de cartas nesta quinta-feira, 17, no Estado do Rio de Janeiro. Milhares de bilhetes infantis já estão disponíveis para serem adotados nas agências participantes e no blog oficial da campanha Mais de 7 mil cartinhas escritas por alunos matriculados até o 5º ano em escolas públicas e por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade, aguardam apadrinhamento, no Rio. Entre os mais pedidos pelos pequenos estão: bolas, bonecas, carrinhos, calçados e materiais escolares.

A abertura oficial da ação natalina na cidade foi realizada na Escola Municipal de Desenvolvimento Infantil Maria Braz, no bairro do Lins. O evento contou com a presença do Superintendente Estadual dos Correios, Ricardo Fógos, do carteiro Tiago Pedro da Silva, que recolheu as cartas, e do Papai Noel dos Correios, que compareceu pessoalmente para receber os pedidos e o carinho das crianças. Na ocasião, também houve o lançamento do Selo de Natal de 2022, com a participação do Bom Velhinho.





O envio de cartas pode ser feito até o dia 2 de dezembro. Já as adoções, vão até o dia 15. A mesma data é o prazo final para a entrega dos presentes. Todas as informações estão disponíveis no site da campanha. Além do Rio, a campanha também acontece em outros estados por todo o país. Os locais podem ser consultados no site dos Correios O envio de cartas pode ser feito até o dia 2 de dezembro. Já as adoções, vão até o dia 15. A mesma data é o prazo final para a entrega dos presentes. Todas as informações estão disponíveis no site da campanha.

Em 2021, mais de 150 mil cartas foram adotadas em todo o país.



Como adotar

Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na página, é preciso clicar em "Adoção On-line" e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município.

Em todo o estado do Rio, 23 Agências dos Correios disponibilizam cartas físicas para adoção.

Confira os endereços:

Centro:

- Castelo: Avenida Almirante Barroso, 63 - Lojas Bc

- Central: Rua Primeiro de Marco, 64

- Presidente Vargas: Avenida Presidente Vargas, 3077 - Terreo

Zona Sul:

- Botafogo: Rua Voluntários da Pátria, 254 - Lojas A/B

- Copacabana: Avenida Nossa Senhora De Copacabana, 540 - Loja A

- General Osorio: Rua Prudente de Morais, 147

- Largo Do Machado: Largo Do Machado, 35

Zona Oeste:

- Barra da Tijuca: Avenida Armando Lombardi, 597 - Lojas A E B

- Barra Shopping: Avenida das Américas, 4666- Loja 106/P 39

- Campo Grande: Praça Doutor Raul Boaventura, 61

Zona Norte:

- Méier: Rua Dias Da Cruz, 182 - Loja B

- Ilha do Governador: Estrada do Galeão, 1322 - 1º Andar

- Tijuca: Avenida Heitor Beltrão, Sn

Baixada Fluminense:

- Nova Iguaçu: Rua Otávio Tarquino, 87

- Duque de Caxias: Avenida Presidente Vargas, 281

Região Metropolitana:

- Maricá: Rua Ribeiro de Almeida, 198

- Niterói: Avenida Visconde do Rio Branco, 481

- São Francisco: Avenida Quintino Bocaiúva, 341

- São Gonçalo: Praça Estefânia de Carvalho, 15

Região Serrana:

- Nova Friburgo: Praça Presidente Getúlio Vargas, 85

- Petrópolis: Rua do Imperador, 350

Norte Fluminense:

- Campos Dos Goytacazes: Praça Santíssimo Salvador, 53

Sul Fluminense:

- Valença: Rua Bernardo Viana, 52

Os Correios reforçam que, quem adota, sempre tem a possibilidade de ler e escolher a cartinha que vai adotar, seja na agência dos Correios ou online. Assim, cada pessoa ajuda dentro das suas possibilidades. Tem criança pedindo presente de R$ 10, R$ 15,00. Tem opção de presente para todos os bolsos.





Entrega dos presentes

A entrega deverá ser feita presencialmente, no ponto mais próximo da localidade indicada no Blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha. Aqueles que adotarem cartas físicas devem entregar o presente na mesma agência onde foi feita a adoção.



Como enviar uma carta

"Para incentivar a criatividade e a redação, as cartinhas devem ser manuscritas", explica os Correios. O envio deverá ser feito digitalmente através do Blog da campanha . É necessário fotografar a cartinha, ou digitalizar. É importante que a imagem esteja nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel.

As cartas que atendem aos critérios estabelecidos pela campanha são disponibilizadas para adoção. Por questões de segurança, não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança.