Ney Kayque foi baleado neste domingo (13) em São João de Meriti - Foto: Reprodução

Ney Kayque foi baleado neste domingo (13) em São João de MeritiFoto: Reprodução

Publicado 17/11/2022 10:05 | Atualizado 17/11/2022 10:20





A bala ficou alojada na cabeça do menino e houve saída de massa encefálica. Ney Kayque passou por uma cirurgia de emergência, chamada craniotomia descompressiva, e segue internado, de acordo com a Secretaria de Saúde. Rio - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias informou, nesta quinta-feira (17), que o menino Ney Kayque Lourenço de Araújo, de 11 anos, tem estado de saúde gravíssimo e segue intubado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. A criança foi baleada quando estava dentro da carro da família, no domingo (13), no bairro de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.A bala ficou alojada na cabeça do menino e houve saída de massa encefálica. Ney Kayque passou por uma cirurgia de emergência, chamada craniotomia descompressiva, e segue internado, de acordo com a Secretaria de Saúde.

O menino, a mãe, o padrasto e outros dois amigos da família voltavam de um aniversário, no mesmo bairro, quando foram surpreendidos por outro veículo que emparelhou com o deles. Em seguida, um homem efetuou os disparos e a criança foi atingida na cabeça.



Na última terça-feira (15), familiares estiveram na porta da 64ª DP (São João de Meriti) e fizeram uma roda de oração em intenção à vida da criança. Eles estavam bastante emocionados e assustados com o crime. Veja vídeo:

Familiares do menino Ney Kayque, de 11 anos, baleado na cabeça em São João de Meriti, oram na porta da delegacia. #RiodeJaneiro #ODia

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/tu82xTzc6f — Jornal O Dia (@jornalodia) November 15, 2022

Pai de Ney, o técnico de enfermagem Henrique Nóbrega, de 32 anos, detalhou o ocorrido durante a ida até a delegacia: "Eles estavam voltando de um churrasco da avó do padrasto. No caminho, quando reduziram para passar por um quebra-molas, o homem no outro carro olhou, viu que o vidro estava abaixado, e simplesmente atirou", disse. Segundo o pai, a mãe do menino gritou que tinha uma criança e, em seguida, desmaiou. "O amigo do padrasto acelerou e levou meu filho para a UPA de São João de Meriti. Quando os médicos perceberam que se tratavam de um caso grave, com perda de massa encefálica, transferiram para o Hospital Adão Pereira Nunes", contou.



A 64ª DP informou que já ouviu todas as testemunhas e a perícia foi realizada no veículo. Diligências também estão em andamento para identificar a autoria do disparo. Pai de Ney, o técnico de enfermagem Henrique Nóbrega, de 32 anos, detalhou o ocorrido durante a ida até a delegacia: "Eles estavam voltando de um churrasco da avó do padrasto. No caminho, quando reduziram para passar por um quebra-molas, o homem no outro carro olhou, viu que o vidro estava abaixado, e simplesmente atirou", disse. Segundo o pai, a mãe do menino gritou que tinha uma criança e, em seguida, desmaiou. "O amigo do padrasto acelerou e levou meu filho para a UPA de São João de Meriti. Quando os médicos perceberam que se tratavam de um caso grave, com perda de massa encefálica, transferiram para o Hospital Adão Pereira Nunes", contou.A 64ª DP informou que já ouviu todas as testemunhas e a perícia foi realizada no veículo. Diligências também estão em andamento para identificar a autoria do disparo.