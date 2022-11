Rian Lucas Coimbra, de 21 anos, era alvo de dois mandados de prisão por homicídio e ameaça - Divulgação

Rian Lucas Coimbra, de 21 anos, era alvo de dois mandados de prisão por homicídio e ameaçaDivulgação

Publicado 19/11/2022 08:55 | Atualizado 19/11/2022 11:40

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (18), homem foragido da Justiça de Pernambuco por atropelar duas pessoas e provocar a morte de idoso no estado do Nordeste. Rian Lucas Silva Coimbra, de 21 anos, foi preso pelos agentes da 22ª DP (Penha) no bairro do Camorim, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Ele é alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Rian é acusado pelo atropelamento de Augusto Alves de Souza e do ex-vereador, o idoso Geraldo Agostinho, que morreu em decorrência dos ferimentos causados pela colisão. O caso aconteceu no dia 22 de agosto de 2021, na rua Diomedes Gomes, no Centro da cidade de Afogados da Ingazeira, em Pernambuco.

Segundo informações do Disque Denúncia, ele chegou a ser preso pelo atropelamento, mas foi solto em audiência de custódia realizada no dia seguinte ao caso. Após sair da cadeia, o suspeito fugiu para o Rio, onde permaneceu escondido até esta sexta-feira, em imóvel na Rua Jerônimo Serqueira, no Camorim.

O suspeito é alvo de dois mandados de prisão por homicídio e ameaça. Os pedidos foram expedidos pela Vara Criminal da Cidade de Afogados de Ingazeira. A prisão foi registrada na 22ª DP e Rian será encaminhado para o sistema penitenciário do Rio, onde aguarda decisão da justiça pernambucana.