Casal foi baleado enquanto trafegava pela BR-101, na altura do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 21/11/2022 09:04 | Atualizado 21/11/2022 11:33

Rio - Um casal de moradores do município de Búzios foi baleado no último domingo (20), enquanto trafegava pela BR-101, na altura do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Militar (PM), os dois foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres.

Cleicy Aparecida Vieira, de 48 anos, levou um tiro que acertou o rim e o intestino. Ela segue internada e precisará passar por cirurgia. Já o homem, de 78 anos, que não teve a identidade divulgada, foi atingido de raspão na nuca e foi liberado.



De acordo com informações da assessoria de comunicação da corporação, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados após o incidente, para verificar a entrada das vítimas na unidade de saúde, onde foi constatado o crime.

Carro das vítimas sofreu diversas perfurações de tiro Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Ainda segundo a PM, não havia confronto ou operação em andamento envolvendo a unidade no momento dos disparos. Também não houve nenhum caso de roubo na rodovia atendida pelo batalhão durante os acontecimentos.



Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "testemunhas foram ouvidas e o veículo das vítimas foi periciado. Diligências estão em andamento para identificar a autoria dos tiros". A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).